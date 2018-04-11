Лидер группы The Overtones Тимми Матли скончался в 36 лет: причина смерти неизвестна

Об этом сообщили участники музыкальной группы.

Лидер британской группы The Overtones Тимми Матли скончался в возрасте 36 лет, об этом сообщает The Guardian. На данный момент обстоятельства смерти неизвестны.

С большим прискорбием сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время. Написали в Twitter участники The Overtones

1,5 года назад, в сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го. В январе 2018-го Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо.

В мае Матли планировал прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, где ему обеспечили передовое лечение.

Последнюю фотографию в социальную сеть Тимми выложил 28 марта. На ней запечатлены он и его племянница.

Справка:

Группа The Overtones была создана в 2010 году и достаточно быстро приобрела популярность. Дебютный альбом Good Ol "Fashioned Love вошел в великобританский чарт альбомов на 16 позиции в ноябре 2010 года. Однако, после переиздания альбома в марте 2011 года, он перешел на 4 позицию.

Фото: Instagram / timmatley

Видео: YouTube / News world