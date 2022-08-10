Пользователи рассказали, что песня запутала их.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новый клип на своем YouTube-канале. За несколько часов ролик успел набрать свыше сотни тысяч просмотров от пользователей онлайн-платформы. В видео творец использовал нецензурный рефрен "нет [фигне]". Артист заявил о том, что хотел бы начать борьбу с явлением, если бы он был активным гражданином. Поклонники коллектива признались в комментариях о том, что не смогли понять настоящий смысл посыла, а только запутались в политической позиции музыканта.

"Я так и не поняла его позицию... Или как раз в этом и есть его позиция"; "Как всегда — и нашим и вашим". посты слушателей

Пользователи YouTube отметили хорошее исполнение припева бэк-вокалисткой Ксенией Руденко. Они также пошутили над "дороговизной" клипа. В рамках всего ролика Сергей Шнуров и Ксения Руденко выступают на фоне сделанной на хромакее столичной Красной площади. На заднем фоне в видео присутствуют мужчины, одетые в футболки с названием трека.

Клип рок-группы ДДТ "Не с вами" набрал почти миллион просмотров.

Фото и видео: YouTube / Ленинград