Лидер "Несчастного случая" назвал неразвитыми слушателей Баскова и Пугачевой

Он заявил, что нужно слушать качественную музыку, а не то, что навязывают радиостанции.

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев раскритиковал творчество Николая Баскова и Аллы Пугачевой. В эфире шоу "Легенда" на канале RTVi он назвал слушателей этих артистов неразвитыми людьми.

Кортнев призвал людей слушать качественную музыку, а не то, что навязывают радиостанции.

Люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. Заявил музыкант

При этом Кортнев добавил, что в российском шоу-бизнесе все-таки есть "очень умные авторы". В пример он привел певицу Монеточку. Особенно музыканту понравились ее песни "Ночной ларек" и "Нимфоманка". По поводу рэпера Моргенштерна Кортнев сказать ничего не смог, поскольку еще не успел ознакомиться с его творчеством.

Ранее Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в Spotify.

Фото: Instagram / alekseikortnev