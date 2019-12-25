Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев назвал чудовищным будущее России

Музыкант заявил, что застой в российской индустрии музыки и телевидения отражает застой в жизни общества.

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с "Московским Комсомольцем" назвал чудовищным будущее России и предрек возвращение страны к "образцам Советского Союза".

По его мнению, застой в российской индустрии музыки и телевидения отражает застой в жизни общества. Артист отметил, что в стране много независимых музыкантов, однако власть не дает им развиваться.

В пример он привел рэпера Face, который сейчас находится в жесткой конфронтации с властями. По мнению Кортнева, он мог бы давать концерты на 100-тысячные залы. Однако из-за давления властей на организаторов мероприятий ему пришлось отменить выступления в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

Ранее лидер "Несчастного случая" назвал неразвитыми слушателей Баскова и Пугачевой.

Фото: Instagram / alekseikortnev