Лидер Little Big зарегистрировал товарный знак Skibidi

Под этим брендом могут выпускать как одежду, так и музыкальную аппаратуру.

Лидер группы Little Big Илья Прусикин подал заявку на регистрацию торговой марки Skibidi. Роспатент одобрил ее использование для множества товаров и услуг.

Под маркой Skibidi (одноименная песня, ставшая популярной в 2018 году) Прусикин может выпускать одежду, музыкальную аппаратуру и открывать ночные клубы, а также посуду, спортивный инвентарь. "Фонтанка", со ссылкой на СПАРК, отметила, что зарегистрировать товарный знак хотели еще летом 2019 года, одобрена заявка была в ноябре 2020 года. Действовать знак будет до 2029 года.

PR-менеджер группы Little Big Полина Храмова отказалась комментировать ситуацию и не ответила, что именно будут производить под Skibidi.

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Фото: Instagram / littlebigband