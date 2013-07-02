Лидер "АукцЫона" отстаивает граффити с Игорем Тальковым на Литейном

Тальков-младший заявил, что готов стоять насмерть, не пуская никого к портрету, и попросил не трогать "лик отца".

В Петербурге фронтмен группы "АукцЫон", советский и российский шоумен Олег Гаркуша выступил против закрашивания стрит-арта с Игорем Тальковым, которое появилось 7 октября на трансформаторной будке на Литейном проспекте, передают "Невские новости".

По мнению Гаркуша, Тальков-младший и поклонники правильно делают, что отстаивают сохранность изображения. Олег Гаркуша считает, что нужно прийти к "какому-то компромиссу".

Тальков-младший выступает с наиболее резкой позицией. Он заявил, что готов стоять насмерть, не пуская никого к портрету, и попросил не трогать "лик отца".

Напомним, 7 октября на трансформаторной будке на Литейном проспекте появилось граффити-портрета музыканта Игоря Талькова. Несогласованный с властями объект искусства хотели закрасить сотрудники "Россети Ленэнерго", которому эта будка принадлежит.

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Фото: Piter.tv