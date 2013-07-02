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Лидер "АукцЫона" отстаивает граффити с Игорем Тальковым на Литейном
Сегодня, 18:57
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Лидер "АукцЫона" отстаивает граффити с Игорем Тальковым на Литейном

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Тальков-младший заявил, что готов стоять насмерть, не пуская никого к портрету, и попросил не трогать "лик отца". 

В Петербурге фронтмен группы "АукцЫон", советский и российский шоумен Олег Гаркуша выступил против закрашивания стрит-арта с Игорем Тальковым, которое появилось 7 октября на трансформаторной будке на Литейном проспекте, передают "Невские новости". 

По мнению Гаркуша, Тальков-младший и поклонники правильно делают, что отстаивают сохранность изображения. Олег Гаркуша считает, что нужно прийти к "какому-то компромиссу". 

Тальков-младший выступает с наиболее резкой позицией. Он заявил, что готов стоять насмерть, не пуская никого к портрету, и попросил не трогать "лик отца". 

Напомним, 7 октября на трансформаторной будке на Литейном проспекте появилось граффити-портрета музыканта Игоря Талькова. Несогласованный с властями объект искусства хотели закрасить сотрудники "Россети Ленэнерго", которому эта будка принадлежит.

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Фото: Piter.tv

Теги: граффити, стрит-арт, тальков младший
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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