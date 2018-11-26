Либертарианца Светова обвинили в развратных действиях в Instagram

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в Instagram за 2012 год.

Следственный комитет России допросил либертарианца Михаила Светова, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Об этом пишет РБК, ссылаясь на адвоката задержанного Михаила Бирюкова.

Поводом для возбуждения дела стал пост в Instagram за 2012 год с фотографией девушки. Адвокату политика стало известно, что жалобу в СК направил сотрудник одного из российских изданий.

6 ноября Светов получил повестку с вызовом в СК. Затем к нему в дом пришли с обысками, изъяли облачный сервер и увезли на 12-часовой допрос. После этого политика направили на урологическую экспертизу.

Сам Светов заявил, что его преследуют за политическую деятельность и кроме поста 8-летней давности больше ничего не могут предъявить.

В августе 2019 года Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова из-за детской порнографии и потребовал от администрации Instagram ее удалить. Михаил Бирюков сообщил, что его подзащитный давно забросил этот аккаунт.

Отметим, что Либертарианская партия существует в России с 2008 года, однако не является официально зарегистрированной организацией. Недавно она организовала ряд согласованных протестных акций в Москве. В их числе оказалась акция в защиту журналиста Ивана Голунова и "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram.

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Видео: YouTube / Олег Козырев, semnasem, Либертарианский Юг