Полиция задержала падких до страховочных выплат инсценировщиков ДТП

Мошенниками оказались четверо граждан.

Петербургские полицейские задержали четырех подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Преступная группа инсценировала ДТП с элитным автомобилем, чтобы получать страховые выплаты. Меньше месяца назад в Петербурге возбудили аналогичное уголовное дело после заявления представителя страховой фирмы.

Как выяснилось, четверо граждан в возрасте от 29 до 50 лет, уроженцы города и области, в минувшем июне подготовили псевдоаварию с участием автомобилей "Хендай Солярис" и "Мазерати". Злоумышленники правдоподобно помяли машины, будто те действительно попали в ДТП, и оформили документацию в ГИБДД. Петербуржцы планировали обратиться в страховую фирму, чтобы получить компенсацию в 400 тысяч рублей.

План мошенников не осуществился, их раскрыли полицейские. Выяснилось, что все четверо вместе разрабатывали план "аварии", обсуждали будущие реплики с сотрудниками ГИБДД и даже установили в "Мазерати" уже использованные ранее подушки безопасности.

Подозреваемым назначили подписку о невыезде. Правоохранители устанавливают иные преступные эпизоды мошенников.

Ранее на Таллинском шоссе автомобиль Suzuki сбил 18-летнего.

Фото: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области