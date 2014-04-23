Лев Пономарев объявил о ликвидации организации "За права человека"

По словам Пономарёва, в его организации на данный момент работает около тысячи человек.

Правозащитник Лев Пономарев (признан в России иностранным агентом) объявил о ликвидации организации "За права человека" в связи с ужесточением закона об иноагентах. Заявление Пономарёв сделал в эфире телеканала "Дождь".

Правозащитник рассказал, что теперь закон об иностранных агентах касается не только зарегистрированных организаций, но и неформальных объединений. "За права человека" попадает под это определение. По словам Пономарёва, в его организации на данный момент работает около тысячи человек.

Они не отчитываются передо мной. И я не думаю, что они сумеют вписаться в новые правила. Потому что это обычные люди, просто их будут штрафовать по всей стране. Лев Пономарёв, правозащитник

Он заявил, что в РФ последовательно уничтожают правозащитное движение.

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