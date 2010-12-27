Лев Лурье расскажет про конец эпохи в России и Петербурге

Лекцию историк и краевед посвятит завершению десятилетия текущего века.

Петербургский историк, краевед и журналист Лев Лурье готовится подвести итоги десятилетия XXI века. Конец 2019 года Лурье считает концом очередной эпохи.

Главные вопросы, которые хочет поднять историк, кроются в том, что запомнилось стране по завершению десяти лет, что повлияет на дальнейший ход истории, а также извечные герценовский и чернышевский вопросы "кто виноват?" и "что делать?". Лурье умеет выделять главные детали истории и обязательно вспомнит о затухании телевизионной популярности, власти интернета, росте благотворительности в России, беженцах и эмиграции, новом морском фасаде Северной столицы.

Об этом и многом другом историк расскажет 15 декабря в 17.00 в кинотеатре "Дом Кино" на Караванной.

Ранее мы писали, что Учитель снимет музыкальный фильм с Полиной Гагариной.

Фото: Лев Лурье / ВКонтакте