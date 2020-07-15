  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Леус рассказал, уничтожит ли аномальное тепло весь снег в Петербурге
Сегодня, 11:12
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Леус рассказал, уничтожит ли аномальное тепло весь снег в Петербурге

0 0

В ближайшие дни в город придет оттепель.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, уничтожит ли аномальное тепло снег в городе на Неве. По словам специалиста, все сугробы не исчезнут, но снег потеряет свой красивый вид. Об этом синоптик сообщил в своем tg-канале. 

Сегодня, 30 декабря, высота снежного покрова составляет 9 см. Но в ближайшие дни в Петербург придет оттепель. Снег значительно подтает, станет серым и грязным. Минимальная высота покрова составит два см 2 января. 

Леус отметил, что в Северную столицу после теплого Нового года придут морозы. Снегопады тоже будут. Подробности пока он раскрывать не стал.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 30 декабря потеплеет до +3 градусов.

Фото: Piter.tv

 

Теги: леус, потепление, прогноз погоды, снег в петербурге, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии