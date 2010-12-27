Лето-2018 стало одним из самых теплых в истории страны

По сравнению с прошлыми годами температура воздуха была выше на 2-3 градуса.

Российские синоптики назвали лето-2018 одним из самым теплых в истории. По сравнению с прошлыми годами средняя температура воздуха была выше на 2-3 градуса. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По словам синоптиков, в списке самых жарких лет, лето-2018 можно поставить на пятую строчку. В этом году было жарко даже в северных регионах России — Сибири и Дальнем Востоке, где аномалии превысили +3...+3,5 °С. На остальной территории страны средняя температура была близка к норме.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в сентябре.

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