У самолета сработал датчик шасси.

Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей авиакомпании "ЮТэйр". В пресс-службе перевозчика рассказали, что у пассажирского лайнера сработал датчик шасси.

На рейсе UT414 Самара - Сургут сработал датчик шасси. В целях безопасности командир принял решение произвести посадку в аэропорту Уфы. Посадка штатная пресс-служба "ЮТэйр"

В компании отметили, что пассажиров в ближайшее время отправят в Сургут. Борт ждут в пункте назначения в 15:30 по местному времени (в 13:30 по московскому времени). На данный момент известно, что воздушное средство приземлилось в Уфе в 12:26 часов (10:26 по московскому времени) в связи с технической неполадкой. В самолете находились 126 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из них никто не пострадал.

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Видео: YiuTube / Russpotter