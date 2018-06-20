Страдающая аэрофобией петербурженка отравилась психотропом перед вылетом

После приземления в Пулково пострадавшую экстренно госпитализировали.

В Петербурге экстренно госпитализировали 27-летнюю девушку, которая прилетела в Северную столицу из Омска. Об этом сообщает Рен-ТВ.

Оказалось, что девушка страдает аэрофобией, поэтому перед полетом она приняла психотропное вещество. В воздухе ей стало плохо. После приземления в Пулково пострадавшей потребовалась помощь врачей. Медики диагностировали у нее острое отравление психотропом. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.

В настоящий момент ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что девочка-подросток отравилась неизвестным веществом в заброшенном здании на Стачек.

Фото: Piter.TV