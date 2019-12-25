Летчики ЗВО отработали противозенитный маневр в Петербурге

Суть маневра "градиент" в том, чтобы посадить уходящий от обстрела самолет.

На аэродроме в Петербурге летчики самолетов Ан-12 и Ан-26 отработали противозенитный маневр "градиент", сообщили в пресс-служба Западного военного округа.

Сложность маневра состоит в том, что поздняя реакция может обернуться столкновением с землей. Самолет начинает снижение на подлете к аэродрому с большой высоты, затем летчик сбрасывает скорость лайнера и начинает снижение с высокой вертикальной скоростью. Посадка совершается по спирали.

"Данный маневр выполняется только в ручном режиме управления и требует от экипажа летчиков максимальной сосредоточенности, так как воздушное судно снижается на пределе своих возможностей с большим креном" отметил штурман самолета Ан-12 подполковник Сергей Бугаев.

Отметим, что впервые этот маневр был применен в ходе Афганской войны 1979-1989 годов и получил впоследствии название "Афганский заход на посадку на транспортных самолётах".

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Фото: Пресс-служба Западного военного округа