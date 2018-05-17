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Летающая бочка пива стала причиной ДТП в Австралии

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В сети появилось видео момента ДТП с видеорегистратора пострадавшей машины.

На одной из автомобильных дорог Австралии произошло ДТП, причиной которого стала бочка пива.

Автомобиль "Тойота" двигался по довольно оживленной трассе со средней скоростью около 70 километров в час. Но вдруг с полосы встречного движения прямо в лобовое стекло ударилась большая бочка с пивом. Удар был такой силы, что у авто разбило лобовое стекло и довольно сильно деформировался кузов на капоте и крыше.

Судя по дате на видеорегистраторе ДТП произошло 15 мая в 6 часов 11 минут.

Видео: YouTube/ViralHog

Теги: австралия , бочка пива , в мире , жесть , необычное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Мировые новости

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