Лесной комплекс России получит поддержку правительства

Главная цель правительства – сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала о мерах поддержки лесного комплекса России. Об этом сообщил телеканал 360.

Государство активно сотрудничает с бизнесом. По словам Абрамченко, им удается оперативно решать возникающие вопросы в сфере логистики, оснащения производств, а также взаимной торговли с другими странами. Главная цель правительства – сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве. Как отметила Абрамченко, нельзя допустить срывов в работе. Планируется создание новых производств. Кроме того, Минпромторг займется разработкой программы импортозамещения для лесного комплекса. Правительство организует производство сопутствующих товаров для переработки древесины. Специалисты проведут анализ потребительского рынка, а также утвердят план по мерам поддержки предприятий, участвующих в программах импортозамещения.

Ранее мы сообщили, что доля импортозамещения на мусоросортировочных заводах достигла 80%.

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