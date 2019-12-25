Доля импортозамещения на мусоросортировочных заводах достигла 80%

По словам Буцаева, к 2030 году "Российский экологический оператор" должен показать высокие показатели по сортировке и снижению захоронения на полигонах.

Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев сообщил, что мусороперерабатывающая отрасль продолжит развиваться в рамках нацпроекта "Экология". На сегодняшний день, доля отечественного оборудования для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на предприятиях достигает от 65% до 100%. Об этом сообщил телеканал 360.

По словам Буцаева, к 2030 году "Российский экологический оператор" должен показать высокие показатели по сортировке и снижению захоронения на полигонах. На объектах, введенных в эксплуатацию в 2020 году, доля импортного оборудования составляет 34,4%, на линиях сортировки – 0%, на линиях с высокотехнологичными элементами, например, оптическими сепараторами – до 35%.

Совсем другая ситуация складывается на объектах по утилизации ТКО. Там доля импортного оборудования составляет от 0 до 100%, в зависимости от видов утилизируемых отходов.

Ранее мы сообщили, что закупки компьютеров и телеком-оборудования в России могут отдать одной организации.

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