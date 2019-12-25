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Лесные пожары могли повлиять на заболеваемость COVID-19
Сегодня, 17:07
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Лесные пожары могли повлиять на заболеваемость COVID-19

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Все дело в загрязнении воздуха.

Ученые из Гарвардского университет считают, что лесные пожары могли повлиять на заболеваемость коронавирусом. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования ученые изучили спутниковые данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам и сравнили их с показаниями, которые были получены наземных мониторов качества воздуха в округах США. Кроме того, учли исследователи и статистическую информацию о заражения коронавируссом, а также смертности.

Выяснилось, что эпидемиологическую ситуацию усугубили усугубили высокие уровни PM 2,5 в воздухе, которые были образованы во время лесных пожаров в прошлом году. Объясняется это тем, что на клетки дыхательных путей и легких химический состав дыма воздействует негативно.

Фото: pixabay 

Теги: заболеваемость коронавирусом, лесные пожары
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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