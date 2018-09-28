Лещенко выругался матом на новой передаче Галкина

На YouTube-канале вышел новый выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити". Гостями программы стали народный артист РСФСР Лев Лещенко и лидер группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный.
Речь зашла о грубом обращении молодых исполнителей к девушкам. В частности, они называют их в своих текстах "суками", "шкурами" и другими резкими словами.
Лев Валерьянович предположил, что девушкам это может нравиться, потому что они думают, что это сексуально.
"Спрашиваешь — тебе нравится? И они отвечают — мне о***но нравится это", — выругался народный артист.
Слова Лещенко произвели сильное впечатление на Галкина и Бледного. Ведущий даже не нашел слов, чтобы поддержать разговор, и переключился на другую тему.
Ранее мы писали, что концерты Галкина могут запретить из-за критики российского ТВ.
Видео: YouTube / ТО "Gazgolder"
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