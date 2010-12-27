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Леонид Алимов приглашен на должность главного режиссера театра им. Комиссаржевской
Сегодня, 7:48
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lesjasap
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Леонид Алимов приглашен на должность главного режиссера театра им. Комиссаржевской

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Главный режиссер "Балтийского дома" перейдет в театр имени Комиссаржевской.

Бывший ученик Льва Додина Леонид Алимов перейдет с поста главного режиссера театра-фестиваля “Балтийский дом” в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. 

Режиссер заявил, что официальное оформление документов состоится в апреле. Сейчас Алимов сосредоточился на премьерных показах “Театрального романа” в Балтдоме, которые пройдут в ближайшие дни. 
Мастер уже успел поработать с труппой Театра имени Комиссаржевской над спектаклем “Доктор Живаго” по Борису Пастернаку, а также юбилейной программой к 75-летию театра. Работа заинтересовала художественного руководителя Комиссаржевки Виктора Новикова, поэтому он пригласил Алимова на новую должность. По мнению Алимова, проводить революционные изменения в театре не стоит, однако, он собирается сделать упор на молодые таланты. 

Напомним, что Алимов закончил курс Льва Додина в 1995 году. После этого режиссер служил в МДТ. С 2013 года занимал руководящие должности в “Балтийском доме”.
Фото: kino-teatr.ru
 

Теги: балтийский дом , главный режиссер , леонид алимов , театр имени комиссаржевской
Категории: Новости СПб Культура Театры

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