Леонид Алимов приглашен на должность главного режиссера театра им. Комиссаржевской

Главный режиссер "Балтийского дома" перейдет в театр имени Комиссаржевской.

Бывший ученик Льва Додина Леонид Алимов перейдет с поста главного режиссера театра-фестиваля “Балтийский дом” в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

Режиссер заявил, что официальное оформление документов состоится в апреле. Сейчас Алимов сосредоточился на премьерных показах “Театрального романа” в Балтдоме, которые пройдут в ближайшие дни.

Мастер уже успел поработать с труппой Театра имени Комиссаржевской над спектаклем “Доктор Живаго” по Борису Пастернаку, а также юбилейной программой к 75-летию театра. Работа заинтересовала художественного руководителя Комиссаржевки Виктора Новикова, поэтому он пригласил Алимова на новую должность. По мнению Алимова, проводить революционные изменения в театре не стоит, однако, он собирается сделать упор на молодые таланты.

Напомним, что Алимов закончил курс Льва Додина в 1995 году. После этого режиссер служил в МДТ. С 2013 года занимал руководящие должности в “Балтийском доме”.

Фото: kino-teatr.ru

