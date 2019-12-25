Леонардо Ди Каприо снимется в фильме "Не смотри вверх" с Дженнифер Лоуренс

Съемки комедии начнутся 19 ноября.

Американский актер Леонардо Ди Каприо присоединился к актерскому составу фильма "Не смотри вверх" режиссера Адама Маккея. Ранее стало известно, что главную роль в нем исполнит Дженнифер Лоуренс. Об этом пишет издание Variety.

Кроме Ди Каприо и Лоуренс участие в съемках комедии примут Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Химеш Патель, Кейт Бланшетт, Фримен Морган и другие звезды Голливуда. В актерский состав также войдет звезда "Друзей" Мэттью Перри и певица Ариана Гранде.

Сюжет расскажет историю двух астрономов, которые узнают о приближении к Земле опасного астероида. Ученые отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить людей о надвигающемся Апокалипсисе, однако им не хотят верить.

Съемки комедии начнутся 19 ноября. Картина выйдет на Netflix.

Ранее мы писали, что Netflix снимет фильм о молодых Шерлоке Холмсе и Ватсоне.

Фото: Википедия / Georges Biard