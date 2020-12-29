В продажу ThinkBook Plus Gen 2 i поступит во втором квартале 2021 года.

Компания Lenovo показала ноутбук с дополнительным экраном, как у электронной книги. Новинка ThinkBook Plus Gen 2 i продемонстрирована на выставке CES 2021. Техника представляет из себя 13,3-дюймовый гаджет. При этом основной экран будет поддерживать разрешение 2560 x 1600 пикселей, сенсорное управление и возможность работы с электронным пером.

На крышке лэптопа установлена бумагоподобная панель E Ink. Она имеет 12-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 и сенсорным управлением. О ноутбуке ThinkBook Plus Gen 2 i известно, что он имеет процессор Intel Core i7 одиннадцатого поколения. Техника может оснащаться 1 ТБ постоянном памяти и 16 ГБ оперативной.

Стоимость гаджета оценивается в 1549 долларов (около 114 тысяч рублей). В продажу ноутбук поступит только во втором квартале 2021 года.

На CES 2020 представлен ноутбук с гибким экраном.

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