Ленобласть зарегистрировала знак качества для пищевой продукции

Этим знаком теперь будет маркироваться сельскохозяйственная продукция, произведенная в Ленобласти.

Роспатент выдал Ленобласти свидетельство на регистрацию товарного знака "Ленинградская марка качества". Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

Этим знаком теперь будет маркироваться сельскохозяйственная продукция, произведенная в Ленобласти.

На данный момент идет определение регламента использования товарного знака. Ранее похожий знак появился в Петербурге.

В конце прошлого года "Общественный контроль" нашёл самые полезные куриные яйца в Петербурге.

Фото: пресс-служба 47 региона