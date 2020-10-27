Ленобласть зарегистрировала знак качества для пищевой продукции

Роспатент выдал Ленобласти свидетельство на регистрацию товарного знака "Ленинградская марка качества". Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.
Этим знаком теперь будет маркироваться сельскохозяйственная продукция, произведенная в Ленобласти.
На данный момент идет определение регламента использования товарного знака. Ранее похожий знак появился в Петербурге.
В конце прошлого года "Общественный контроль" нашёл самые полезные куриные яйца в Петербурге.
Фото: пресс-служба 47 региона
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все