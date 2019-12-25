Ленобласть заинтересована в строительстве станции метро в Кудрово

Губернатор региона заверил, что проект является приоритетным для правительства.

В Ленобласти продолжает развиваться транспортная инфраструктура. За 2019 год в эксплуатацию введено 5,5 км отремонтированных дорог. Кроме того, ведется активная работа по разработке станции метрополитена в Кудрово. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе отчёта депутатам о результатах деятельности областного правительства в среду, 10 июня.

Отметим, что подземка во Всеволожском районе появится не раньше 2025 года одновременно с электродепо "Правобережное". По словам Дрозденко, станция выступает одним из приоритетных для региона объектов.

Также региональный глава отметил, что в регионе продолжает совершенствоваться маршрутная сеть поездов "Ласточка".



Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть вошла в пятерку регионов по развитию туризма.

Фото: Пресс-служба администрации региона