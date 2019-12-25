Ленобласть вошла в пятерку регионов по развитию туризма

Такие результаты показал опрос россиян.

По результатам опроса жителей России, Ленинградская область вошла в топ-5 направлений, наиболее интересных для внутреннего туризма. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед парламентариями об прошлогодних итогах работы областного правительства.

По словам главы региона, кризис, который принесла эпидемия, не отразилась на желании туристов путешествовать по территории Ленобласти: напротив, интерес возрос даже по сравнению с петербургскими показателями.

Если же учитывать тех граждан, которые успевают посетить и город, и область, то регион выходит в тройку наиболее перспективных туристических направлений России.



Ранее мы рассказали о том, что кафе и рестораны Выборга готовятся встречать гостей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области