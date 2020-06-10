Кафе и рестораны Выборга готовятся встречать гостей

Открываются летние веранды и террасы.

Власти Ленобласти продолжают снимать ограничения для бизнеса и местных жителей. Согласно постановлению правительства Ленинградской области, с 5 июня Выборгский район переходит из "красной" зоны в "желтую".

Что принесла нам желтая зона. Это спорт на открытом воздухе. Можно небольшими группами проводить тренировки. Более свободное проведение экскурсий. Внутри музея это группа до 5 человек, в музейных парках, на открытом воздухе это группа до 10 человек, но с обязательным применением масок. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район".

Больше других сфер бизнеса послаблений ждали предприятия общественного питания, которые долгое время были закрыты, либо работали только навынос и доставку, что не позволяло им работать в полном объеме.

Сейчас общепиту можно возобновить свою деятельность на верандах и террасах при загруженности до 50% посадочных мест. Кафе и рестораны должны расставить столики на расстоянии в полтора метра друг от друга, обеспечить персонал масками и перчатками.

Введение вот таких послаблений в Выборгском районе дает надежду нашим предпринимателям на то, на то, что туристический сезон не будет потерян в этом году. - отмечает Сивицкая.

Ввести очередные послабления в регионе позволило выполнение мер, направленных на снижение распространения COVID-19. Положительное влияние на ситуацию, в том числе, оказало ответственное поведение бизнеса и населения, которые соблюдают все требования, подчеркнула Сивицкая.