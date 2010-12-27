В Ленобласти дорожники готовятся к снегопаду

По прогнозам, снежный покров в последний день этого года может составить более трех сантиметров.

В Ленобласти дорожные службы переведены на усиленный режим работы, так как, по прогнозам синоптиков, 31 декабря регион накроет сильный снегопад. Об этом сообщил дорожный комитет.

По прогнозам, снежный покров в последний день этого года может составить более трех сантиметров. При этом температура воздуха в этот день будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Дорожники в этот день планируют использовать солевые растворы. Круглосуточно будут работать до 400 единиц спецтехники. Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными на дороге.

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Фото: Piter.tv