Гидрометцентр: в Петербурге в новогодние праздники будет тёплая погода

Минусовая температура будет только в ночь на 1 января. В остальные дни будет до +5 градусов.

В Гидрометцентре России составили прогноз на январские выходные.

C 31 декабря 2019 года по 4 января 2020 года будет довольно тепло. В день Нового года днём будет до +3 градусов и дождь. В ночь на 1 января столбик термометра опустится до -2 градусов, но днём снова будет +2.

Во второй день 2020 года днём потеплеет до +4 градусов, осадков не будет и, возможно, выйдет солнце. Днём 3 января станет теплее еще на 1 градус. В ночь на 4 число температура сохранится на уровне +3, а в субботу днём ожидается +4, облачность и небольшой дождь.

Петербуржцев 30 декабря предупреждают о сильном ветре и гололеде.

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