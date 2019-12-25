Ленобласть в январе-феврале ликвидировала 124 несанкционированные свалки

С начала года на территории 47 региона было проведено 117 надзорных мероприятий.

В Ленобласти за первые два месяца 2021 года ликвидировали 124 несанкционированные свалки мусора, общий объем которых составил почти 13 тысяч кубометров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

С начала года на территории 47 региона было проведено 117 надзорных мероприятий. В результате было возбуждено 136 административных дел и выписаны штрафы на более 576 тысяч рублей.

Также инспекторы выдали 27 предостережений о недопустимости нарушений в области охраны окружающей среды. Собственники участков должны устранить свалки в положенный срок.

Две незаконные свалки ликвидируют в Пушкинском районе.

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