Ленобласть в январе-феврале ликвидировала 124 несанкционированные свалки

В Ленобласти за первые два месяца 2021 года ликвидировали 124 несанкционированные свалки мусора, общий объем которых составил почти 13 тысяч кубометров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
С начала года на территории 47 региона было проведено 117 надзорных мероприятий. В результате было возбуждено 136 административных дел и выписаны штрафы на более 576 тысяч рублей.
Также инспекторы выдали 27 предостережений о недопустимости нарушений в области охраны окружающей среды. Собственники участков должны устранить свалки в положенный срок.
Две незаконные свалки ликвидируют в Пушкинском районе.
Фото: pixabay
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