Ленобласть собирает туристские бренды

Фестиваль корюшки в Ленинградской области должен стать одним из центральных событий нового туристического сезона в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Вкусная и любимая жителями и гостями области корюшка одинаково интересна аудитории разных возрастов. Программу фестиваля насытит музыкальная составляющая, формат которой сейчас определяется.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Фестиваль коюшки состоится в мае 2019 года на Ладоге (либо в Шлиссельбурге, либо на Новой Ладоге). Глава региона подчеркнул, что в поиске туристских брендов, корюшка выделена как уникальный продукт. На самом фестивале пройдут соревнования по ловле корюшки, как любительским, так и промышленным способом.
В 2017 году эта рыба стала символом Дней Ленинградской области в Москве. Также мы сообащали, что в этом году неофициальным брендом Ленобласти стал лось Лосилий.
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