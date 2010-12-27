Ленобласть собирает туристские бренды

В поиске туристских брендов региона корюшка выделена, как уникальный продукт, добываемый в регионе.

Фестиваль корюшки в Ленинградской области должен стать одним из центральных событий нового туристического сезона в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Вкусная и любимая жителями и гостями области корюшка одинаково интересна аудитории разных возрастов. Программу фестиваля насытит музыкальная составляющая, формат которой сейчас определяется. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Фестиваль коюшки состоится в мае 2019 года на Ладоге (либо в Шлиссельбурге, либо на Новой Ладоге). Глава региона подчеркнул, что в поиске туристских брендов, корюшка выделена как уникальный продукт. На самом фестивале пройдут соревнования по ловле корюшки, как любительским, так и промышленным способом.

В 2017 году эта рыба стала символом Дней Ленинградской области в Москве. Также мы сообащали, что в этом году неофициальным брендом Ленобласти стал лось Лосилий.

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