Ленобласть развивает сотрудничество с Узбекистаном

В ходе встречи обсуждалась возможность локализации производства в Сырдарьинской области для областных инвесторов.

Ленинградская область развивает сотрудничество с Узбекистаном. Перспективы сотрудничества обсуждались 13 июня на встрече в администрации Ленобласти с делегацией Республики Узбекистан.

Надеюсь, наша встреча станет важным шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества Ленинградской области и Республики Узбекистан, послужит дальнейшему развитию экономических связей и контактов во всех сферах. Анна Данилюк, вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике

В ходе встречи обсуждалась возможность локализации производства в Сырдарьинской области для областных инвесторов, прорабатывается возможность заключения соглашений между Правительством Ленинградской области и Хокимиятами Ташкентской области и Бухарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Узбекистанская сторона выразила заинтересованность в разведении на территории 47 региона крупного рогатого скота и выращивании зерновых культур.

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти введут компенсацию за платное обучение детей в колледжах. Для получения выплат необходимо соответствовать некоторым критериям.

Фото: администрация Ленобласти