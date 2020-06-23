Ленобласть раздает портфели услуг самозанятым

В Ленинградской области началась реализация программы поддержки бизнеса под названием "Портфель самозанятого", в рамках которой Фонд поддержки предпринимательства будет бесплатно оказывать самозанятым гражданам ряд услуг по развитию бизнеса. В 2021 году специалисты фонда раздадут 190 портфелей первого пилотного проекта. Заявку на участие в проекте, которую можно заполнить по ссылке, за первые три дня уже отправили 45 желающих из Всеволожского, Гатчинского и Бокситогорского районов.
Среди бесплатных услуг "портфеля" - создание дизайнерских макетов для полиграфической продукции, услуги профессионального оператора для фотосъемки продукции, услуг или студии, консультации юриста и маркетологов по продвижению бизнеса в различных социальных сетях.
На данный момент в Ленобласти зарегистрировано более 33000 самозанятых граждан. В 2021 году они заплатили более 77 миллионов рублей налогов.
Фото: Pexels
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