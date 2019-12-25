Ленобласть проверяет готовность оперативных служб к работе с газом

Учения пройдут 6 июля во всех районах региона.

Во всех районах Ленобласти 6 июля пройдут тактико-специальные комплексные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом граждан предупредила региональная администрация.

Силы и средства Единой государственной системы ликвидации чрезвычайных ситуаций будут отрабатывать взаимодействие при устранении условных последствий неисправности газового оборудования.

Учения с применением имитационных средств задымления и спецтехники пройдут на территории поселений, в жилых домах.

В прошедшие выходные представители Госэкондазора Ленинградской области провели рейд на территории нескольких региональных природных зон, в частности, в заказниках "Сяберский", "Череменецкий", "Кургальский", "Гладышевский", а также "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо". В результате было выявлено более 10 нарушителей правил посещения таких территорий.

Фото: администрация Ленобласти