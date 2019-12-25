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Ленобласть проверяет готовность оперативных служб к работе с газом
Сегодня, 13:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть проверяет готовность оперативных служб к работе с газом

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Учения пройдут 6 июля во всех районах региона.

Во всех районах Ленобласти 6 июля пройдут тактико-специальные комплексные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом граждан предупредила региональная администрация. 

Силы и средства Единой государственной системы ликвидации чрезвычайных ситуаций будут отрабатывать взаимодействие при устранении условных последствий неисправности газового оборудования. 

Учения с применением имитационных средств задымления и спецтехники пройдут на территории поселений, в жилых домах. 

В прошедшие выходные представители Госэкондазора Ленинградской области провели рейд на территории нескольких региональных природных зон, в частности, в заказниках "Сяберский", "Череменецкий", "Кургальский", "Гладышевский", а также "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо".  В результате было выявлено более 10 нарушителей правил посещения таких территорий. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, учения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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