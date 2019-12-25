Ленобласть проверяет готовность оперативных служб к работе с газом

Во всех районах Ленобласти 6 июля пройдут тактико-специальные комплексные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом граждан предупредила региональная администрация.
Силы и средства Единой государственной системы ликвидации чрезвычайных ситуаций будут отрабатывать взаимодействие при устранении условных последствий неисправности газового оборудования.
Учения с применением имитационных средств задымления и спецтехники пройдут на территории поселений, в жилых домах.
В прошедшие выходные представители Госэкондазора Ленинградской области провели рейд на территории нескольких региональных природных зон, в частности, в заказниках "Сяберский", "Череменецкий", "Кургальский", "Гладышевский", а также "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо". В результате было выявлено более 10 нарушителей правил посещения таких территорий.
Фото: администрация Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все