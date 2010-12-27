Ленобласть предложила Петербургу 22 км региональных дорог

Дорожный комитет Ленинградской области предложил Санкт-Петербургу несколько дорог из областного реестра. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Вице-губернатор Игорь Албин готов принять такое предложение, но только с двумя условиями. Во-первых, у каждой дороги должен быть паспорт и все полотна должны быть в нормальном состоянии. При выполнении этих критериев, Смольный готов забрать эти участки дорог.
Речь идет о дорогах в Выборгском, Курортном, Красносельском, Красногвардейском районах города. Туда же войдут несколько подъездных дорог. Передачу дорог будет курировать комитет по благоустроуйству, со стороны города и со стороны области - "Леавтодор" и комитет по управлению госимуществом.
Ранее мы сообщали, что в следующем году отремонтируют участок дороги Луга-Новгород.
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