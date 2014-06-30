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Предпринимателям Ленобласти выделили 17,5 млн на возмещение расходов по аренде помещений
Сегодня, 15:37
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Предпринимателям Ленобласти выделили 17,5 млн на возмещение расходов по аренде помещений

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Поддержка оказана 73 предпринимателям.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти выделил субсидии в размере 17,5 млн рублей, благодаря которым удалось возместить расходы по аренде помещений 73 предпринимателям, пострадавшим в период введения ограничительных мер. Об этом 2 декабря сообщили в областном правительстве. 

Большая часть поддержки оказана предприятиям общественного питания – 46 организаций (12,7 млн рублей). Также субсидии получили 7 предпринимателей из сферы спорта, 6 организаций из развлекательной сферы, 6 кинотеатров и по 4 бизнеса из сферы услуг салонов красоты и дополнительного образования. 

В среднем каждое предприятие получило 240 тысяч рублей. Максимальный размер субсидий предоставили двум предприятиям – 1,7 млн рублей, минимальный – 6,1 тысяч рублей.  В этом году на поддержку малых и средних предприятий выделено 680 млн рублей. Примерно такая же сумма предусмотрена и в следующем году. 

Ранее глава Роспотребнадзора по Ленобласти поддержала законопроект о QR-кодах.

Фото: pexels.com

Теги: предприятия, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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