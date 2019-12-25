Ленобласть планирует сотрудничать с Узбекистаном

В ближайшее время 47-ой регион заключит соглашение с Бухарской областью.

Ленинградская и Бухарская области готовятся подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

По словам вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова, Россия и Узбекистан понимают важность сохранения дружественных отношений в рамках многолетнего сотрудничества. В данный момент оно направлено на урегулирование вопросов трудовой миграции, поставки узбекских товаров на рынке Ленинградской области. Программа стартует после окончания пандемии COVID-19.

Также создана рабочая группа для обсуждения вопросов взаимодействия с восточными соседями в торгово-экономической, научной-технической, культурной сферах.

В сентябре этого года представители 47-ого региона намерены посетить Ташкент и Бухару с рабочим визитом.

Ранее мы рассказали о том, что город и область будут развивать конкуренцию на товарных рынках.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области