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Город и область будут развивать конкуренцию на товарных рынках
Сегодня, 20:38
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smirenny

Город и область будут развивать конкуренцию на товарных рынках

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Петербург и Ленобласть будут сотрудничать.

Как стало известно вечером в среду, 10 июня, губернатор Петербурга подписал постановление "Об одобрении проекта соглашения о взаимодействии между Правительством Ленинградской области и Правительством Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе Смольного.

Соглашение предполагает взаимодействие регионов, цель которого – содействие развитию конкуренции на товарных рынках двух регионов. Специалисты будут вместе исследовать межрегиональные границы товарных рынков и разрабатывать мероприятия, которые будут направлены на содействие развитию конкуренции. 

Ранее мы писали, что президент похвалил развитие Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: конкуренция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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