  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Ленобласть одобрила дополнительные меры поддержки "Детей войны"
Сегодня, 20:59
116
lizapoluda

Ленобласть одобрила дополнительные меры поддержки "Детей войны"

0 0

Льготники этой категории смогут бесплатно посещать театры и музеи. 

ЗаКС Ленинградской области одобрил проект о поддержке льготной категории "Дети войны" в третьем чтении. 

Теперь представители этой категории могут проходить осмотр в поликлиниках без очереди. Кроме того, им будет предоставлен бесплатный доступ в музеи и театры, а также преимущество при поступлении в дом-интернат.

Напомним, что под категорию "Дети войны" попадают граждане, рожденные в СССР с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. На территории Ленинградской области насчитывается примерно 4500 таких жителей. Всем им выплачиваются ежемесячные льготы в размере 624 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе обсудили введение налога для самозанятых.

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии