Ленобласть одобрила дополнительные меры поддержки "Детей войны"

Льготники этой категории смогут бесплатно посещать театры и музеи.

ЗаКС Ленинградской области одобрил проект о поддержке льготной категории "Дети войны" в третьем чтении.

Теперь представители этой категории могут проходить осмотр в поликлиниках без очереди. Кроме того, им будет предоставлен бесплатный доступ в музеи и театры, а также преимущество при поступлении в дом-интернат.

Напомним, что под категорию "Дети войны" попадают граждане, рожденные в СССР с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. На территории Ленинградской области насчитывается примерно 4500 таких жителей. Всем им выплачиваются ежемесячные льготы в размере 624 рублей.

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Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ленинградской области