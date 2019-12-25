В Выборгском районе обсудили введение налога для самозанятых 

В регионе уже существует возможность выплат по НДП.

В Светогорске прошел семинар для предпринимателей. В рамках мероприятия была рассмотрена возможность введения специального налога на профессиональный доход (НПД) – альтернативного способа налоговых выплат для самозанятых граждан. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай выступила с докладом о предложенной инициативе о введении НПД на региональных территориях. Было отмечено, что, с учетом востребованности системы в пилотных регионах, Ленинградская область также ввела ее в оборот. С января 2020 года ставка для самозанятых составила 4% для физических и 6% для юридических лиц.

Кроме того, жители региона могут зарегистрироваться в программе с помощью мобильного приложения "Мой налог" от ФНС РФ.

Участие в семинаре также приняли председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района Нина Сивицкая, администрация Светогорского городского поселения и представители ИФНС России Выборгского района.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО