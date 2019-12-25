В Северной столице за год создали около 40 тысяч рабочих мест

Власти города заинтересованы в развитии предприятий.

Пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор города провел встречу с работниками прядильно-ниточного комбината "Красная нить". Этот комбинат одно из старейших в Петербурге предприятий текстиля.

Отмечается, что в 2019 году налог на прибыль промышленных предприятий был снижен с 18% до 17%, а налог на движимое имущество отменен. Так, инвестиционный налоговый вычет допускает возвращение до 90% средств на модернизацию производства.

Подобная форма налоговых вычетов в будущем увеличит поступления в бюджет за счет повышения уровня жизни горожан.

Ранее мы писали, что служба 112 за сутки обработала 26 обращений по коронавирусу.

Фото: gov.spb.ru