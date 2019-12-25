Ленобласть назвала лучших производителей молока

В конкурсе "Молоко наивысшего качества" принимали участие 29 производителей сырого молока из 12 районов Ленинградской области.

В племзаводе "Агро-Балт" из Кингисеппского района – самое качественное сырое молоко Ленинградской области, а в "Рапти" – самое вкусное. Лучшее фермерское молоко – у фермера Василия Морозова из Волосовского района: в Ленобласти завершился второй областной конкурс качества сырого молока "Молоко наивысшего качества".

В конкурсе "Молоко наивысшего качества" принимали участие 29 производителей сырого молока из 12 районов Ленинградской области – 25 сельхозпредприятий и 4 фермера.

Конкурс проходил в два этапа. Молоко-сырье исследовали в лаборатории по физико-химическим показателям, а органолептическую оценку давала дегустационная комиссия.

Конкурс организован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области при поддержке управления ветеринарии Ленинградской области на базе АО "Невское" по племенной работе.

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Фото: администрация Ленобласти