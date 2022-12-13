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Жителей Ленобласти приглашают принять участие в субботниках
Сегодня, 10:28
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Жителей Ленобласти приглашают принять участие в субботниках

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Они пройдут в два этапа.

В Ленинградской области готовятся к проведению субботников. Уборка территорий пройдет в апреле-мае, принять участие приглашают всех желающих, рассказали в региональной администрации.

С 10 апреля начнётся благоустройство общественных пространств: парков, скверов, набережных, аллей. С 24 апреля стартует второй этап – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений.

В зависимости от погоды старт субботников в разных районах может меняться.

Ранее петербуржцы пожаловались на изуродованную реагентами городскую инфраструктуру. Горожане попросили сотрудников комитета по благоустройству подумать об альтернативных вариантах противоскользящих материалов.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: субботник, уборка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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