Жителей Ленобласти приглашают принять участие в субботниках

Они пройдут в два этапа.

В Ленинградской области готовятся к проведению субботников. Уборка территорий пройдет в апреле-мае, принять участие приглашают всех желающих, рассказали в региональной администрации.

С 10 апреля начнётся благоустройство общественных пространств: парков, скверов, набережных, аллей. С 24 апреля стартует второй этап – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений.

В зависимости от погоды старт субботников в разных районах может меняться.

Ранее петербуржцы пожаловались на изуродованную реагентами городскую инфраструктуру. Горожане попросили сотрудников комитета по благоустройству подумать об альтернативных вариантах противоскользящих материалов.

Фото: администрация Ленобласти