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Ленобласть готовится к периодическому протапливанию
Сегодня, 10:32
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nastya960

Ленобласть готовится к периодическому протапливанию

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В ближайшее время протапливания начнутся в школах, детсадах и в других социальных объектах.

Комитет по топливно-энергетическому ресурсу Ленобласти обратился к главам районных администраций и Сосновоборского городского округа с поручением начать периодическое протапливание.

Такое решение было принято в связи с прогнозом о похолодании. Обычно, постепенная подача тепла начинается с наступлением первых осенних заморозков.

В ближайшее время протапливания начнутся в школах, детсадах и в других социальных объектах Ленинградской области.

Ранее коммунальщики объяснили разницу оплаты отопления в домах со счетчиками и без.

Фото: pixabay

Теги: отопление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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