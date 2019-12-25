Ленобласть готовится к периодическому протапливанию

В ближайшее время протапливания начнутся в школах, детсадах и в других социальных объектах.

Комитет по топливно-энергетическому ресурсу Ленобласти обратился к главам районных администраций и Сосновоборского городского округа с поручением начать периодическое протапливание.

Такое решение было принято в связи с прогнозом о похолодании. Обычно, постепенная подача тепла начинается с наступлением первых осенних заморозков.

В ближайшее время протапливания начнутся в школах, детсадах и в других социальных объектах Ленинградской области.

Ранее коммунальщики объяснили разницу оплаты отопления в домах со счетчиками и без.

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