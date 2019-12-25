Ленизбирком составил портрет кандидата в депутаты областного ЗАКСа

В Ленинградской области подвели статистические итоги регистрации кандидатов для участия в осенних выборах.

553 кандидата были зарегистрированы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Основные характеристики кандидатов обозначил Ленизбирком на основе статистических данных.

411 кандидатов фигурируют в составах общеобластных списков от восьми политических партий, 142 были выдвинуты в 25-ти одномандатных избирательных округах семью политическими партиями или в качестве самовыдвиженца.

130 из кандидатов - женщины, что составляет 23,5%. 318 человек - граждане в возрасте от 30 до 49 лет; они составляют большинство - 57,51%. 20,07% - кандидаты от 50 до 59 лет, 12,84% - старше 60 лет.

Молодых кандидатов до 30-ти лет всего 9,58%.

В депутаты идут чаще всего из сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, экономики, из правоохранительных органов; есть переизбирающиеся действующие депутаты и руководители органов местного самоуправления. Показатели социальной принадлежности выглядят примерно так: более 60-ти процентов служащих, более 12% - предприниматели, почти 10% рабочих, студентов – 2,5%, также представлены домохозяйки, пенсионеры и безработные.

Между тем, Депутату Борису Вишневскому отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга.

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