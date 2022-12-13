Ленинградский зоопарк создал серию почтовых открыток с животными

Ленинградский зоопарк создал серию почтовых открыток со своими подопечными. Об этом сообщили в группе зверинца в соцсети "ВКонтакте".
Акцию запустили "Почта России" и Ленинградский зоопарк. На открытках изображены животные, которых можно встретить в зоологическом парке.
Мы выпустили серию почтовых открыток с нашими животными! И теперь вы сможете приобрести в сувенирном киоске марки и отправить открытки в любой город России (и даже в другие страны) прямо из зоопарка.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Синий ящик для писем сегодня, 6 мая, установили на первом этаже павильона "Экзотариум". Сроки окончания акции пока не назвали.
Ранее на Piter.tv: Ленинградский зоопарк расскажет, как зверинец работал в годы блокады.
Фото: Piter.tv
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