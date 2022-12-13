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Ленинградский зоопарк создал серию почтовых открыток с животными
Сегодня, 19:14
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Ленинградский зоопарк создал серию почтовых открыток с животными

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Отправить открытки можно из зоопарка.

Ленинградский зоопарк создал серию почтовых открыток со своими подопечными. Об этом сообщили в группе зверинца в соцсети "ВКонтакте".

Акцию запустили "Почта России" и Ленинградский зоопарк. На открытках изображены животные, которых можно встретить в зоологическом парке.

Мы выпустили серию почтовых открыток с нашими животными! И теперь вы сможете приобрести в сувенирном киоске марки и отправить открытки в любой город России (и даже в другие страны) прямо из зоопарка.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Синий ящик для писем сегодня, 6 мая, установили на первом этаже павильона "Экзотариум". Сроки окончания акции пока не назвали.

Ранее на Piter.tv: Ленинградский зоопарк расскажет, как зверинец работал в годы блокады.

Фото: Piter.tv

Теги: зоопарк, открытки, почта россии, развлечения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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