Ленинградский зоопарк поделился фотографиями валлийской овцы

Сотрудники напоминают, что в зоопарке действует программа "Опека животных".

В воскресенье, 24 апреля, в instagram-аккаунте Ленинградского зоопарка появилась новая фотография. Сотрудники решили поделиться с фанатами забавным снимком валлийской овцы Бусинки.

Отметим, что в зоопарке такие овцы появились относительно недавно: в конце декабря 2019 года. Их привезли в Петербург из подмосковного зоопарка. Предполагалось, что летом они переедут из своего вольера, расположенного недалеко от козлиной горки, на контактную площадку "Детского зоопарка".

Но "встретить" на интернет-странице парка можно не только овец: уже несколько дней подряд сотрудники выкладывают в Сеть фотографии своих подопечных, напоминая, что в зоопарке действует программа "Опека животных", особенно актуальная в период самоизоляции.

Ранее мы писали, что в Петербурге намерены открыть ЦПКиО и зоопарк в числе первых после ослабления ограничений.

Фото: instagram/spbzoopark