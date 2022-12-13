Ленинградский зоопарк ищет землю для загородного филиала

Крупным животным тесто в нынешних условиях.

Разговоры о том, что Ленинградскому зоопарку нужен загородный филиал, идут уже давно. Однако долгое время этот вопрос не сдвигался с мёртвой точки. Сейчас у зверинца поменялось руководство, новый директор нацелен на серьёзные перемены.

Директор зоопарка Юрий Журавлёв во время пресс-конференции рассказал журналистам, что нынешние границы зоопарка строго охраняются КГИОП, но места для крупных животных там попросту нет. Как отметил руководитель, под слоновник нужно занять половину зоопарка.

Что касается загородного филиала, то здесь подойдёт не каждый участок. Болотистая местность не рассматривается, нужна твёрдая почва. Также понадобятся инженерные коммуникации, электричество, канализация. По словам Журавлёва, в идеале нужно 50 га, но сойдёт и 30.

Как добавил глава комитета по культуре Фёдор Болтин, власти разрабатывали регламент нового зоопарка. И, если появится земельный участок, пригодный по техническим особенностям, он будет рассмотрен.

Ранее стало известно, что Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением.

Фото: Piter.tv