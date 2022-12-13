Ленинградский зоопарк может изменить концепцию после проведения реконструкции

В зверинец планируется привезти новые виды животных. Также обсуждается создание второй площадки.

Новый проект реконструкции Ленинградского зоопарка планируют профинансировать в 2024 году. Концепция учреждения может измениться за счёт новых необычных видов животных. Об этом заявил директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев в интервью ТАСС.

По словам Журавлева, техническое задание на концепцию будет сформировано уже к маю. Затем начнётся создание проекта и его непосредственное финансирование.

В проект должна войти реконструкция вольеров и повышение качества содержания животных. Территорию зоопарка приведут в порядок, кроме того, вероятно создание второй площадки для учреждения. Без неё от крупных представителей фауны, например, слонов и бегемотов, придётся отказаться в связи с новыми требованиями. Площадь второй территории зоопарка должна быть равна как минимум 30-50 га.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Оксана Готчиева)