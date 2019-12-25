В Ленобласти онкологи удалили опухоль весом 8 кг

Врачи также удалили правую почку, потому что она плотно срослась с опухолью.

В июне 2020-го года у 71-летнего жителя Ленобласти обнаружилась проблема, с которой он обратился к врачам по месту жительства. Первичные обследования выявили объемное новообразование забрюшинного пространства. Пациент получил направление в Ленинградский онкодиспансер, где ему и помогли. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По словам оперирующего хирурга, заведующего отделением онкоурологии Алексея Федченко, сложная и кропотливая операция прошла успешно – огромная опухоль весом 7,9 кг и размером 50х30 см, была удалена. Врачи также удалили правую почку, потому что она плотно срослась с опухолью. Остальные органы оказались незатронутыми. Послеоперационный период проходил без осложнений, и пациент уже выписан домой.

По словам врачей, самое удивительно в этой истории то, что метастазов обнаружено не было. Пациенту на понадобилась лучевая терапия или химиотерапевтическое лечение.

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Фото: Piter.TV